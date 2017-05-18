Le nuove divise saranno presentate a inizio luglio. Rifletteranno la storia della Fiorentina e di Firenze

Le nuove maglie saranno molto legate alla tradizione della Fiorentina ed alla storia della città di Firenze. A luglio la presentazione

Secondo quanto emerso nel corso della cena dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club (ACCVC), svoltasi all'Otel nella serata di ieri, la presentazione delle nuove divise ufficiali con le quali la Fiorentina affronterà la stagione sportiva 2017/18 avverrà nei primi giorni del mese di luglio. Stando a quanto appresso le nuove maglie saranno molto legate sia alla tradizione della società gigliata che alla storia della città di Firenze.