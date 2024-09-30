Le Curve di Inter e Milan sotto indagine, arrestati i capi ultras. Le due società rischiano una multa

Il terremoto nella curve di Inter e Milan, arresti i capi ultras per diversi illeciti e attività per estorcere denaro

ROMA – Non ha perso tempo, la procura della Federcalcio. Poche ore dopo gli arresti al mondo ultrà di Milano che ha smantellato le curve di Inter e Milan, il procuratore federale della Figc Giuseppe Chinè ha fatto partire la richiesta alla procura di Milano di ottenere l'ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto. La procura della Figc vuole verificare eventuali condotte "rilevanti" per l'ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati.

Vale la pena ricordare che per il codice di Giustizia sportiva della Federcalcio, “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società a rapporti con la tifoseria”. E che, in caso di violazioni, si va incontro a squalifica o inibizione a tempo oltre a una ammenda che, per la Serie A, ammonta a 20 mila euro. Lo scrive La Repubblica

LA RIVELAZIONE DI LADY RADIO SUI DRONI SUL CAMPO DI ALLENAMENTO DELL'EMPOLI

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