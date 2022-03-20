Labaro Viola

Le ali della Fiorentina non decollano, 4 tiri nello specchio sono pochi: l'Europa si allontana

L'Europa per la Fiorentina di Italiano si allontana, le ali devono segnare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2022 09:51
Le ali della Fiorentina non decollano, 4 tiri nello specchio sono pochi: l'Europa si allontana - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il Corriere Fiorentino parla delle difficoltà incontrate dalla Fiorentina contro l'Inter. Piatek ha fatto poco per liberarsi dalle marcature avversarie ma né Gonzalez né Saponara sono riusciti a creare tanti pericoli. Lo spunto di Ikoné, nel recupero, è sicuramente uno dei migliori, ma pur sempre senza essere concreti. Il dato parla chiaro, 17 conclusioni ma solo 4 nello specchio. Media troppo bassa. L'Europa sfugge.

LEGGI ANCHE, ITALIANO ESALTA ZEMAN: “UN GRANDE MAESTRO, È UN FENOMENO. UN ESEMPIO PER CHI AMA IL CALCIO”

https://www.labaroviola.com/italiano-esalta-zeman-un-grande-maestro-e-un-fenomeno-un-esempio-per-chi-ama-il-calcio/169640/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok