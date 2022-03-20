Le ali della Fiorentina non decollano, 4 tiri nello specchio sono pochi: l'Europa si allontana

L'Europa per la Fiorentina di Italiano si allontana, le ali devono segnare

Il Corriere Fiorentino parla delle difficoltà incontrate dalla Fiorentina contro l'Inter. Piatek ha fatto poco per liberarsi dalle marcature avversarie ma né Gonzalez né Saponara sono riusciti a creare tanti pericoli. Lo spunto di Ikoné, nel recupero, è sicuramente uno dei migliori, ma pur sempre senza essere concreti. Il dato parla chiaro, 17 conclusioni ma solo 4 nello specchio. Media troppo bassa. L'Europa sfugge.

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