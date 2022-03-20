Le ali della Fiorentina non decollano, 4 tiri nello specchio sono pochi: l'Europa si allontana
L'Europa per la Fiorentina di Italiano si allontana, le ali devono segnare
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2022 09:51
Il Corriere Fiorentino parla delle difficoltà incontrate dalla Fiorentina contro l'Inter. Piatek ha fatto poco per liberarsi dalle marcature avversarie ma né Gonzalez né Saponara sono riusciti a creare tanti pericoli. Lo spunto di Ikoné, nel recupero, è sicuramente uno dei migliori, ma pur sempre senza essere concreti. Il dato parla chiaro, 17 conclusioni ma solo 4 nello specchio. Media troppo bassa. L'Europa sfugge.
LEGGI ANCHE, ITALIANO ESALTA ZEMAN: “UN GRANDE MAESTRO, È UN FENOMENO. UN ESEMPIO PER CHI AMA IL CALCIO”
https://www.labaroviola.com/italiano-esalta-zeman-un-grande-maestro-e-un-fenomeno-un-esempio-per-chi-ama-il-calcio/169640/