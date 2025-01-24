Lazio in ansia per Nuno Tavares: a forte rischio per la Fiorentina. Domani gli esami strumentali

La Lazio ha trionfato nella serata europea contro la Real Sociedad, ma per Marco Baroni è arrivata anche una brutta notizia. Infatti, a ridosso del termine della prima frazione di gioco, Nuno Tavares...

La Lazio ha trionfato nella serata europea contro la Real Sociedad, ma per Marco Baroni è arrivata anche una brutta notizia. Infatti, a ridosso del termine della prima frazione di gioco, Nuno Tavares è stato costretto al cambio a causa di un problema muscolare. Come riferiscono i media romani, il terzino dovrebbe svolgere domani mattina gli esami strumentali a Villa Stuart. La sua presenza con la Fiorentina domenica sera, dunque, resta in forte dubbio.

TMW: “FORTINI RESTERÀ ALLA JUVE STABIA IN PRESTITO, LA FIORENTINA MONITORA IL SUO PERCORSO DI CRESCITA”

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