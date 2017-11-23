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Per Lazio-Fiorentina c'è Massa, Schenone e Tasso gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per le partite della prossima giornata di campionato che, all'Olimpico, vedrà la Fiorentina di Stefano Pioli far visita alla Lazio di Simone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2017 13:12
Per Lazio-Fiorentina c'è Massa, Schenone e Tasso gli assistenti -
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Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per le partite della prossima giornata di campionato che, all'Olimpico, vedrà la Fiorentina di Stefano Pioli far visita alla Lazio di Simone Inzaghi.

Sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Schenone e Tasso, a dirigere la gara tra i biancocelesti ed i viola. La gestione del VAR sarà affidata a a Fabbri ed all'assistente Longo mentre il quarto uomo sarà invece Ghersini. Fischio d'inizio domenica alle ore 18.

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