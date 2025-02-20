L'avversaria della Fiorentina negli ottavi di Conference sarà una tra Borac Banja Luka e Panathinaikos

Domani alle ore 14 a Nyon la Fiorentina conoscerà la sua avversaria per il prossimo turno della Uefa Conference League, oltre a conoscere tutto l'eventuale cammino prima della finale. Le possibili avv...

Domani alle ore 14 a Nyon la Fiorentina conoscerà la sua avversaria per il prossimo turno della Uefa Conference League, oltre a conoscere tutto l'eventuale cammino prima della finale. Le possibili avversarie della Fiorentina sono due, una è la squadra bosniaca del Borak Banja Luka, l'altra invece sono i Greci del Panathinaikos.

Oltre a questo la Fiorentina domani saprà tutto il suo eventuale cammino fino alla finale, infatti domani a Nyon avverrà l'ultimo sorteggio stagionale e verrà delineato tutto il tabellone, cruciale sarà per la Fiorentina evitare il lato del tabellone del Chelsea per avere un cammino più agevole fino alla finale e sottrare meno energie possibili al campionato.