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L'Avvenire titola: in ventimila per l'ultimo saluto ad Astori, capitano coraggioso

"In ventimila per l'ultimo saluto ad Astori, capitano coraggioso". Titola così l’edizione odierna del L'Avvenire, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 12:59
L'Avvenire titola: in ventimila per l'ultimo saluto ad Astori, capitano coraggioso - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Astori
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"In ventimila per l'ultimo saluto ad Astori, capitano coraggioso". Titola così l’edizione odierna del L'Avvenire, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l’ultimo saluto a Davide Astori. Attimi di emozione e commozione, specialmente all’arrivo del feretro e quando hanno preso la parola il fratello e Milan Badelj.

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