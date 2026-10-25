Lavelli: "Abbiamo meritato la vittoria, è stato bello giocare oggi con questi campioni a San Siro"

C'è spazio anche per l'emozione e la freschezza dei giovani nel movimentato finale di Inter-Fiorentina. Ai microfoni di DAZN, nei minuti successivi al triplice fischio, si è presentato l'attaccante nerazzurro Matteo Lavelli, subentrato nel finale di gara:

Sollecitato sul cambio tattico e sullo schieramento con tre attaccanti nell'assalto finale, il giovane calciatore ha spiegato l'assetto improvvisato durante l'assedio:

"Le indicazioni iniziali prevedevano che io e Bonny ci allargassimo sulle fasce, lasciando Thuram come riferimento centrale. Nel disordine degli ultimi minuti si sono create diverse fasi in cui sono dovuto scivolare più indietro per dare una mano. Successivamente, dopo la rete del vantaggio, l'imperativo è diventato proteggere il risultato, senza un assetto tattico troppo rigido."