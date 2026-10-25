Lavelli: "Abbiamo meritato la vittoria, è stato bello giocare oggi con questi campioni a San Siro"
Il giovane talento nerazzurro ha parlato dopo la rimonta dell'Inter
C'è spazio anche per l'emozione e la freschezza dei giovani nel movimentato finale di Inter-Fiorentina. Ai microfoni di DAZN, nei minuti successivi al triplice fischio, si è presentato l'attaccante nerazzurro Matteo Lavelli, subentrato nel finale di gara:
"Al momento di fare il mio ingresso sul terreno di gioco non c'è stato modo di confrontarmi a lungo con l'allenatore. Da parte mia l'obiettivo era semplicemente quello di garantire il massimo apporto possibile alla squadra, augurandomi di esserci riuscito al meglio."
Il posizionamento e il finale caotico
Sollecitato sul cambio tattico e sullo schieramento con tre attaccanti nell'assalto finale, il giovane calciatore ha spiegato l'assetto improvvisato durante l'assedio:
"Le indicazioni iniziali prevedevano che io e Bonny ci allargassimo sulle fasce, lasciando Thuram come riferimento centrale. Nel disordine degli ultimi minuti si sono create diverse fasi in cui sono dovuto scivolare più indietro per dare una mano. Successivamente, dopo la rete del vantaggio, l'imperativo è diventato proteggere il risultato, senza un assetto tattico troppo rigido."
L'apprendimento dai compagni di reparto
Infine, Lavelli ha raccontato il suo rapporto con gli attaccanti titolari e l'opportunità di crescere al loro fianco:
"Cerco di osservare e fare mio qualsiasi dettaglio da ciascuno di loro, senza focalizzarmi su un unico modello. Ho la fortuna di condividere lo spogliatoio con quattro giocatori straordinari e da ognuno tento di assimilare il più possibile."