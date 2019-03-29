L'auto di Chiesa urta una motocicletta. L'uomo alla guida dello scooter è grave

Un grave incidente si è verificato tra piazza Puccini e via Baraca dove uno scooterista è caduto dopo essere stato urtato da un'auto ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi. A ur...

A cura di Redazione Labaroviola 29 marzo 2019 20:15

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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