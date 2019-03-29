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L'auto di Chiesa urta una motocicletta. L'uomo alla guida dello scooter è grave

Un grave incidente si è verificato tra piazza Puccini e via Baraca dove uno scooterista è caduto dopo essere stato urtato da un'auto ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi. A ur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2019 20:15
L'auto di Chiesa urta una motocicletta. L'uomo alla guida dello scooter è grave - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Un grave incidente si è verificato tra piazza Puccini e via Baraca dove uno scooterista è caduto dopo essere stato urtato da un'auto ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi. A urtare l'uomo sullo scooter, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata un'auto guidata dal talento della Fiorentina, Federico Chiesa. Il giocatore viola è rfimasto illeso. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.

Da parte della redazione di Labaroviola, l'augurio di una pronta guarigione al guidatore dello scooter.

Fonte: La Nazione

 

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