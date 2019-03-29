L'auto di Chiesa urta una motocicletta. L'uomo alla guida dello scooter è grave
Un grave incidente si è verificato tra piazza Puccini e via Baraca dove uno scooterista è caduto dopo essere stato urtato da un'auto ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi. A ur...
Un grave incidente si è verificato tra piazza Puccini e via Baraca dove uno scooterista è caduto dopo essere stato urtato da un'auto ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi. A urtare l'uomo sullo scooter, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata un'auto guidata dal talento della Fiorentina, Federico Chiesa. Il giocatore viola è rfimasto illeso. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.
Da parte della redazione di Labaroviola, l'augurio di una pronta guarigione al guidatore dello scooter.
Fonte: La Nazione