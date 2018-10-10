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Laurini e Thereau: a gennaio possono partire entrambi. Ultime settimane a Firenze?

La Nazione questa mattina parla già di mercato in uscita. In vista di gennaio, infatti, in casa Fiorentina si comincia a valutare i giocatori che potrebbero lasciare Firenze a causa dello scarso utili...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2018 10:00
Laurini e Thereau: a gennaio possono partire entrambi. Ultime settimane a Firenze? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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La Nazione questa mattina parla già di mercato in uscita. In vista di gennaio, infatti, in casa Fiorentina si comincia a valutare i giocatori che potrebbero lasciare Firenze a causa dello scarso utilizzo. L'articolo si concentra su due figure in particolare, ovvero Vincent Laurini ed il connazionale Cyril Thereau, anche se per quest'ultimo i viola dovrebbero trovare una figura che lo possa sostituire, o dalla Primavera, o di nuovo sul mercato.

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