Laurini e Thereau: a gennaio possono partire entrambi. Ultime settimane a Firenze?
La Nazione questa mattina parla già di mercato in uscita. In vista di gennaio, infatti, in casa Fiorentina si comincia a valutare i giocatori che potrebbero lasciare Firenze a causa dello scarso utili...
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2018 10:00
La Nazione questa mattina parla già di mercato in uscita. In vista di gennaio, infatti, in casa Fiorentina si comincia a valutare i giocatori che potrebbero lasciare Firenze a causa dello scarso utilizzo. L'articolo si concentra su due figure in particolare, ovvero Vincent Laurini ed il connazionale Cyril Thereau, anche se per quest'ultimo i viola dovrebbero trovare una figura che lo possa sostituire, o dalla Primavera, o di nuovo sul mercato.