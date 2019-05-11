L'Atalanta vuole prendere Simeone, nonostante una stagione fallimentare con la maglia della Fiorentina. I dettagli

Una stagione complicata per Giovanni Simeone, che in campionato con la maglia della Fiorentina ha realizzato solamente 6 gol. L'arrivo di Muriel non ha certamente migliorato le cose e la conferma del...

Una stagione complicata per Giovanni Simeone, che in campionato con la maglia della Fiorentina ha realizzato solamente 6 gol. L'arrivo di Muriel non ha certamente migliorato le cose e la conferma del colombiano potrebbe spingere l'argentino a cambiare aria. Il calciatore in passato è stato accostato a grandi club come Milan, Juventus e Inter ma adesso le cose sono un po' cambiate ma potrebbero aprirsi le porte di una 'nuova' grande.

L'Atalanta di Gasperini sta coltivando il sogno Champions League. In caso di accesso in Europa i bergamaschi saranno chiamati a rimpolpare l'attacco con l'arrivo di un nuovo acquisto. Barrow, infatti, non sta convincendo e l'acquisto di un calciatore con più esperienza potrebbe prendere piede. Simeone, da affiancare a Zapata, potrebbe dunque essere un'idea. D'altronde un centravanti con le caratteristiche dell'argentino a Bergamo manca...

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