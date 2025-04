L’Atalanta stende il Bologna di Italiano: 2-0. E ora la Fiorentina può andare a -2 dall’Europa League

L’Atalanta torna a vincere e lo fa con un netto 2-0 al Gewiss Stadium contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gli uomini di Gasperini approcciano meglio la gara e dopo appena 2′ si portano in vantaggio con Mateo Retegui che anticipa la difesa rossoblu sul primo palo e batte Ravaglia. Il raddoppio arriva al 21′ ed è ancora protagonista Retegui che vince il duello con Lucumi e trova l’inserimento puntuale di Pasalic in all’area di rigore che sfrutta il cross e insacca. Inutile il tentativo di Italiano di ridisegnare i suoi all’intervallo, l’Atalanta torna a vincere e sale al terzo posto a quota 61 punti. Il Bologna, invece, rimane al quinto posto a quota 57. Un risultato che sorride alla Fiorentina: adesso i viola possono portarsi a -2 dall’Europa League in caso di vittoria contro il Parma.

Foto: Instagram Atalanta