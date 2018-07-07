L'Atalanta si inserisce per Pasalic e Soucek. Il retroscena riguarda Sportiello, Corvino infuriato...

Negli ultimi giorni un paio di manovre dell'Atalanta hanno fatto innervosire il dg viola Pantaleo Corvino, scrive Il Corriere Fiorentino.L’ultimo screzio riguarda Mario Pasalic che, da giorni, aspetta...

Negli ultimi giorni un paio di manovre dell'Atalanta hanno fatto innervosire il dg viola Pantaleo Corvino, scrive Il Corriere Fiorentino.

L’ultimo screzio riguarda Mario Pasalic che, da giorni, aspetta soltanto di poter iniziare la sua avventura in viola. Per chiudere l'affare però, bisogna aspettare che il Chelsea definisca l’accordo con Maurizio Sarri, con l'Atalanta che intanto si è inserita per Pasalic. Per il club di Percassi non è il primo sgarro. Già qualche settimana fa infatti i suoi uomini si erano intromessi tra i viola e Tomas Soucek. Non a caso, nelle ultime ore, la Fiorentina ha virato su Battaglia, dello Sporting Lisbona. Il motivo potrebbe essere quanto successo a cavallo di maggio e giugno quando, i viola, hanno deciso di non riscattare Sportiello.