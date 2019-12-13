L'Atalanta a gennaio cederà Arana. Fiorentina, Celta e Spartak Mosca sul difensore
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport tra i club interessati al difensore brasiliano Guilherme Arana il quale è destinato ad essere ceduto già a gennaio ci sono la Fiorentina, il Celta e lo Sp...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 12:31
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport tra i club interessati al difensore brasiliano Guilherme Arana il quale è destinato ad essere ceduto già a gennaio ci sono la Fiorentina, il Celta e lo Spartak Mosca. Entro dieci giorni ci sarà un incontro con l'agente del calciatore.