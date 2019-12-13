L'Atalanta a gennaio cederà Arana. Fiorentina, Celta e Spartak Mosca sul difensore

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport tra i club interessati al difensore brasiliano Guilherme Arana il quale è destinato ad essere ceduto già a gennaio ci sono la Fiorentina, il Celta e lo Sp...

A cura di Redazione Labaroviola 13 dicembre 2019 12:31

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