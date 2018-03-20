L'articolo di Ferrara: “Benevento e Torino non erano fenomeni, ma ci avviciniamo all'Europa".

Su Repubblica, questa l’analisi del momento viola di Benedetto Ferrara:La sofferenza può diventare energia. È una trasformazione, una scelta, una strada. La Fiorentina sta provando a fare questo. È gi...

Su Repubblica, questa l’analisi del momento viola di Benedetto Ferrara:

La sofferenza può diventare energia. È una trasformazione, una scelta, una strada. La Fiorentina sta provando a fare questo. È giusto dire che Benevento e Torino non sono avversari particolarmente tosti. I granata, soprattutto, stanno vivendo un momento decisamente nero, e questo ha aiutato Pioli e i suoi a portarsi via tre punti. Ma due considerazioni vanno fatte. La prima: la Fiorentina si è fatta raggiungere a pochi soffi dalla fine e non ha mollato, ha insistito per prendere quello che meritava. La seconda: la Fiorentina, comunque sia, adesso si riavvicina all’Europa. Tre punti dal settimo posto dicono che è così, e raccontano anche una risalita fatta col cuore e la volontà. Questa non è una squadra di fenomeni, ma un gruppo solido che il dramma ha riunito intorno a un obiettivo dichiarato dentro lo spogliatoio senza bisogno di urlare in giro proclami o chissà cos’altro. Il target si chiama fuga dall’anonimato. Per orgoglio, perché è così che si esce a testa alta dal dolore, perché reagire è ciò che conta di più.

L’articolo integrale sull’edizione fiorentina di repubblica