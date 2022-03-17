Larrondo fu il colpo di gennaio della Fiorentina nel 2013, ora rescinde con l'Audax dopo 19 giorni

Larrondo si era legato al suo nuovo club a fine febbraio. Diciannove giorni. Tanto è durata l’avventura all’Audax Italiano

Marcelo Larrondo, ex attaccante della Fiorentina, dove ha giocato per soli 6 mesi mettendo a segno 2 gol in 7 partite giocate, con Montella in panchina nel 2013. Larrondo si era legato al suo nuovo club a fine febbraio. Diciannove giorni. Tanto è durata l’avventura di Marcelo Larrondo all’Audax Italiano. L’attaccante argentino con un passato in Italia, ha infatti deciso di lasciare il club cileno al quale si era unito lo scorso 25 febbraio.

“L’Audax Italiano riferisce che in questa stessa data il giocatore Marcelo Larrondo Páez ha deciso unilateralmente di rescindere il contratto che lo legava alla nostra società, spiegando di avere avuto problemi personali che gli avrebbero impedito di continuare a praticare calcio professionistico presso il nostro Club”.

Lo stesso Larrondo, ha successivamente rilasciato poche parole a ‘El Deportivo’ per commentare la sua decisione: “Torno a Mendoza, a casa mia. Non andrò in nessuna altra squadra, almeno per il momento”. Lo riporta goal.com

PIATEK RACCONTA DEL RAPPORTO CON SUA MOGLIE

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