L'arrivo di Beto libera Kean. Di Marzio: "C'è l'ok della Fiorentina per le visite mediche"

Kean può svolgere le visite mediche con il suo nuovo club

Il Como si prepara ad accogliere Moise Kean. L’attaccante classe 2000 è pronto a sbarcare alla corte di Cesc Fabregas, dopo aver ricevuto dalla Fiorentina l’autorizzazione a svolgere le visite mediche con il club lariano. Intanto, a Firenze è arrivato il suo sostituto: Beto è sbarcato in città e si prepara a completare gli ultimi passaggi prima di dare ufficialmente inizio alla sua nuova avventura in viola.

Il Como, dopo aver raggiunto un accordo di massima con la Fiorentina, era in attesa del via libera per procedere con gli ultimi passaggi dell’operazione. Autorizzazione arrivata dopo che il club gigliato ha individuato il sostituto di Kean: Beto, in arrivo dall’Everton a titolo definitivo per un’operazione complessiva da 18 milioni di euro.

Si chiude così la lunga telenovela legata al futuro di Kean: operazione da 35 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus.