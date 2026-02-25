Larini: “La Fiorentina è la più forte per la lotta salvezza. La strada ora sembra in discesa per i viola.”

L’ex direttore sportivo dell’Udinese Larini ha parlato, ai microfoni di Radio Firenzeviola, della Fiorentina: “La Fiorentina si sta tirando fuori da una situazione strana in cui si era ritrovata coinvolta. Era stata sfortunata anche in tanti frangenti ma c’è da dire che all’inizio era difficile trovare una quadra dopo le rivoluzioni estive sia nei ruoli che in panchina. Pioli non è riuscito a trovare l’assetto giusto per i tanti cambi decisi in estate. Però poi ci sono stati degli errori all’inizio della costruzione della squadra che poi sono stati corretti in corso d’opera. La Fiorentina ha un potenziale decisamente superiore rispetto alle squadre coinvolte nella lotta salvezza. Senz’altro ne verrà fuori, però deve stare attenta, perché sono tutte lì che lottano. L’inerzia positiva può cambiare anche il percorso in Conference? Il percorso europeo conferma il fatto che la struttura di squadra non può essere implicata nella lotta salvezza. Sono stati fatti degli errori nella costruzione della squadra perché ci sono tanti centrocampisti con caratteristiche diverse che non si integravano tra loro. Probabilmente sono stati rimediati degli errori che hanno determinato nella fase negativa all’inizio della squadra. Adesso la strada è completamente diversa e quindi, pur dovendo restare sul chi va là, le potenzialità sono migliori rispetto agli scorsi mesi”.