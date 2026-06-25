L'Arena rivela: "La Fiorentina piomba su Belghali. L'Hellas Verona lo valuta 9 milioni"

Belghali potrebbe essere un'idea per sostituire Dodò

La Fiorentina sta trattando la cessione dell’esterno destro Dodò. L’ultimo in ordine di tempo a farsi sotto per il laterale viola è l’Inter che, perduto Palestra, cerca di rifarsi. La Fiorentina ha messo gli occhi su Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Al momento la richiesta è troppo elevata e Paratici avrebbe chiesto informazioni giusto ieri a Sogliano per avere Belghali.

L’esterno algerino ha fatto il pieno di minuti tra Argentina e Giordania, con le volpi del deserto che hanno sfruttato a dovere il secondo impegno con la nazionale asiatica vincendo in rimonta. Ora la sfida con l’Austria di sabato notte metterà in palio il secondo posto del girone J. Il valore del cartellino del giocatore può arrivare sino ai 9 milioni di euro. La Fiorentina resta a guardare. Lo riporta L'Arena.