Lamioni: “Il successo di Commisso è aver fatto della Fiorentina una famiglia unita”

La scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha toccato l’anima di tanti a Firenze e non solo. A questo proposito, abbiamo voluto chiedere un pensiero anche a Gianni Lamioni, numero uno della Holding Lamioni (main sponsor della Fiorentina dopo Mediacom) e amico personale del compianto dg:

“La perdita di Joe è incolmabile sul piano umano e professionale. E’ impossibile sostituire la sua figura. Però la Fiorentina ha una persona straordinaria al comando, Rocco è quanto di meglio una società di calcio possa sperare di avere sulla plancia di comando, un magnate con una semplicità e una dolcezza verso tutto e tutti davvero inimmaginabili. Ama in maniera viscerale la Fiorentina ed i suoi tifosi e per questo, seppur in un momento tragico, mi sento di dire che la Fiorentina ha ed avrà un futuro importante. Lasciamolo lavorare, insieme al suo staff, a Pradè, Ferrari, Burdisso, facciamogli sentire la nostra vicinanza ed affetto, perché Rocco si merita il nostro amore e la nostra riconoscenza. Quando lunedì sono andato al San Raffaele, ho visto persone distrutte, ma ho visto anche una straordinaria famiglia, perché il primo successo di Commisso è proprio quello di aver fatto della Fiorentina una famiglia unita, che oggi lo sarà ancora di più nel ricordo di Joe“. Lo riporta firenzedintorni

