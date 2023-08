L’Ajax vola a Zagabria per Sutalo: incontro tra le parti. Offerta aumentata, si cerca l’intesa

Nuovo capitolo nelle trattative tra Dinamo e Ajax per quanto riguarda il trasferimento di Josip Šutalo. Come Germanijak apprende in esclusiva, il direttore sportivo degli olandesi, Sven Mislintat, è arrivato a Zagabria, dove ha incontrato i dirigenti della Dinamo esattamente a mezzogiorno. Sono durate due ore e mezza le trattative.

Dopo il primo giro di trattative, Sven Mislintat si è recato con Dario Šimić e il suo assistente Marko Vukelić al ristorante del club, e poi sono continuate le trattative, tuttora in corso. Ricordiamo che l’Ajax ha recentemente inviato alla Dinamo una prima offerta per Sutalo da 12 milioni di euro, identica a quella inviata dalla Fiorentina. Il prezzo richiesto dalla Dinamo per Šutalo è molto più alto, quasi il doppio, quindi Mislintat è arrivato sul posto per trattare condizioni più favorevoli.

Le uniche offerte ufficiali per Josip Šutalo sono le offerte di Ajax e Fiorentina, che nel frattempo hanno alzato la cifra che sono disposte a pagare per lo stopper, ma ancora non abbastanza per essere prese in considerazione.

