L'agente di Grot venerdi sarà a Firenze, nero su bianco i dettagli del colpo della Fiorentina

L'operazione è ormai chiusa, Grot sarà un nuovo colpo di Pantaleo Corvino, costo dell'operazione 1.5/2 milioni di euro. Venerdi...

Operazione ormai conclusa, mancano solo da limare gli ultimi dettagli e poi Jay-Roy Grot sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, Nei prossimi giorni, probabilmente venerdì, l'agente dell'attaccante classe '98 del NEC sarà a Firenze per discutere sui dettagli con il club viola. Grot arriverà alla Fiorentina per un costo che oscilla tra 1.5 e 2 milioni di euro. A riportarlo Gianluca Di Marzio.