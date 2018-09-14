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L'agente di Biraghi dichiara: "In tanti hanno fatto chiacchiere e le dovranno ritirare"

Alla trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte ha parlato il procuratore di Cristiano Biraghi:Esordio di Biraghi con l’Italia? Sono felice per lui, lo ha meritato. Ha fatto una buona partita, in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2018 21:03
L'agente di Biraghi dichiara: "In tanti hanno fatto chiacchiere e le dovranno ritirare" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Alla trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte ha parlato il procuratore di Cristiano Biraghi:

Esordio di Biraghi con l’Italia? Sono felice per lui, lo ha meritato. Ha fatto una buona partita, in un contesto non equilibrato e formato da tanti calciatori che non si conoscono molto. In tanti hanno fatto chiacchiere e le dovranno ritirare. E’ partito dalla Juve Stabia, in Serie B non giocava e poi ha dimostrato tutto il suo valore".

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