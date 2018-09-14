L'agente di Biraghi dichiara: "In tanti hanno fatto chiacchiere e le dovranno ritirare"

Alla trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte ha parlato il procuratore di Cristiano Biraghi:

Esordio di Biraghi con l’Italia? Sono felice per lui, lo ha meritato. Ha fatto una buona partita, in un contesto non equilibrato e formato da tanti calciatori che non si conoscono molto. In tanti hanno fatto chiacchiere e le dovranno ritirare. E’ partito dalla Juve Stabia, in Serie B non giocava e poi ha dimostrato tutto il suo valore".