L'agente di Beltran è a Firenze: possibile incontro con la Fiorentina nei prossimi giorni?

Lucas Beltran è una delle note positive di questo avvio di stagione della Fiorentina. Dopo un inizio a rilento, il Vikingo ha colto l'occasione che gli ha concesso Raffaele Palladino dopo l'infortunio...

Lucas Beltran è una delle note positive di questo avvio di stagione della Fiorentina. Dopo un inizio a rilento, il Vikingo ha colto l'occasione che gli ha concesso Raffaele Palladino dopo l'infortunio di Albert Gudmundsson. Due gol, 4 assist e prestazioni di grande livello e sacrificio. E nelle scorse ore è stato raggiunto a Firenze anche dall’agente Matias Lipman, come testimonia la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram.

FIORENTINA OCCHIO AL PAFOS: STA DOMINANDO IL CAMPIONATO CIPRIOTA ED HA I TUOI STESSI PUNTI IN CONFERENCE

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