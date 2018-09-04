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Lafont su Instagram: "Bella vittoria domenica per la squadra. Spero di tornare presto... Grazie per il supporto"

Il portiere della Fiorentina, Alban Lafont, uscito per infortunio al 45' del primo tempo contro l'Udinese, ha riportato una lesione al bicipite femorale (LEGGI IL REPORT MEDICO). Questo il post su Ins...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 11:00
Lafont su Instagram: "Bella vittoria domenica per la squadra. Spero di tornare presto... Grazie per il supporto" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Il portiere della Fiorentina, Alban Lafont, uscito per infortunio al 45' del primo tempo contro l'Udinese, ha riportato una lesione al bicipite femorale (LEGGI IL REPORT MEDICO). Questo il post su Instagram pubblicato dall'estremo difensore francese ringraziando i tifosi per il supporto ricevuto:

Lafont su Instagram: "Bella vittoria domenica per la squadra. Spero di tornare presto... Grazie per il supporto"

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