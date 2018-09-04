ACF, lesione tra il primo ed il secondo grado al bicipite femorale per Lafont. Nei prossimi giorni...

ACF Fiorentina comunica che, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in data odierna il calciatore Alban Lafont, hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite...

A cura di Redazione Labaroviola 04 settembre 2018 10:11

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont

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