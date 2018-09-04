ACF, lesione tra il primo ed il secondo grado al bicipite femorale per Lafont. Nei prossimi giorni...
ACF Fiorentina comunica che, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in data odierna il calciatore Alban Lafont, hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 10:11
ACF Fiorentina comunica che, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in data odierna il calciatore Alban Lafont, hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le condizioni saranno rivalutate nel corso delle prossime settimane.