Lafont: "Possiamo puntare all'Europa League, dobbiamo alzare l'asticella"
Sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo una lunga intervista al portiere della Fiorentina Alban Lafont. Tra i passaggi più significativi troviamo quello in cui parla della lotta per un piazzamento eu...
Sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo una lunga intervista al portiere della Fiorentina Alban Lafont. Tra i passaggi più significativi troviamo quello in cui parla della lotta per un piazzamento europeo: “Se possiamo puntare all’Europa League? Sì, la strada l’abbiamo tracciata dimostrando di essere in grado di vincere diverse partite. Continuando così, potremo riconquistare il palcoscenico internazionale. C’è da andare oltre, da alzare ancora l’asticella, senza mai arretrare di un centimetro rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Pioli è un allenatore di grande spessore, che cura molto l’aspetto tecnico-tattico, che non lascia niente al caso, bravo ad osservare i dettagli e a permetterti di correggere gli errori“.