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Lady Salcedo: "Firenze una meraviglia, Carlos ha un cuore grande. I tifosi..."

La bella Andrea Navarro, meglio conosciuta come Lady Salcedo, si svela ai microfoni di Viola Week: "Cosa mi ha colpito più di lui? Il suo modo di essere, il suo grande senso dell’umorismo, l’umiltà e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2016 16:04
Lady Salcedo: "Firenze una meraviglia, Carlos ha un cuore grande. I tifosi..." -
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La bella Andrea Navarro, meglio conosciuta come Lady Salcedo, si svela ai microfoni di Viola Week: "Cosa mi ha colpito più di lui? Il suo modo di essere, il suo grande senso dell’umorismo, l’umiltà e il suo grande cuore. Grazie a Dio, Carlos si è adattato positivamente alla vita a Firenze. Qui d’altronde è tutto meraviglioso e a me piace molto questa città. Abbiamo visitato già i posti più belli ed altri vogliamo scoprirne.

Sono la prima tifosa di mio marito, mi dà la pelle d’oca vederlo giocare e mi riempie d’orgoglio quando i tifosi lo applaudono. Per strada ci sono state già molte occasioni in cui ci hanno fermato per fare le foto, a noi fa piacere e apprezziamo sempre chi segue Carlos. Carlos sta bene e non ha difficoltà nel vivere questa nuova realtà.

Lui di solito è uno che affronta ogni situazione a viso aperto, l’unica difficoltà posso dire che è imparare l’italiano perché finora ha avuto poco tempo per farlo. Siamo molto devoti a Dio, lasciamo tutto nelle sue mani e noi non possiamo che fare del nostro meglio giorno dopo giorno come persone”.

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