Lady Salcedo: "Firenze una meraviglia, Carlos ha un cuore grande. I tifosi..."

La bella Andrea Navarro, meglio conosciuta come Lady Salcedo, si svela ai microfoni di Viola Week: "Cosa mi ha colpito più di lui? Il suo modo di essere, il suo grande senso dell’umorismo, l’umiltà e...

La bella Andrea Navarro, meglio conosciuta come Lady Salcedo, si svela ai microfoni di Viola Week: "Cosa mi ha colpito più di lui? Il suo modo di essere, il suo grande senso dell’umorismo, l’umiltà e il suo grande cuore. Grazie a Dio, Carlos si è adattato positivamente alla vita a Firenze. Qui d’altronde è tutto meraviglioso e a me piace molto questa città. Abbiamo visitato già i posti più belli ed altri vogliamo scoprirne.

Sono la prima tifosa di mio marito, mi dà la pelle d’oca vederlo giocare e mi riempie d’orgoglio quando i tifosi lo applaudono. Per strada ci sono state già molte occasioni in cui ci hanno fermato per fare le foto, a noi fa piacere e apprezziamo sempre chi segue Carlos. Carlos sta bene e non ha difficoltà nel vivere questa nuova realtà.

Lui di solito è uno che affronta ogni situazione a viso aperto, l’unica difficoltà posso dire che è imparare l’italiano perché finora ha avuto poco tempo per farlo. Siamo molto devoti a Dio, lasciamo tutto nelle sue mani e noi non possiamo che fare del nostro meglio giorno dopo giorno come persone”.