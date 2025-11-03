3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lady Radio: “La Fiorentina vuole Vanoli come prossimo allenatore e Petrachi come direttore sportivo”

News

Lady Radio: “La Fiorentina vuole Vanoli come prossimo allenatore e Petrachi come direttore sportivo”

Redazione

3 Novembre · 15:11

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 15:11

TAG:

Vanoli

Condividi:

di

Secondo quanto riportato da Lady Radio, la società viola, infatti, sarebbe intenzionata a accelerare i tempi per portare subito Vanoli sulla panchina.

Vanoli, ex tecnico del Torino, sarebbe il candidato principale a sostituire Stefano Pioli, ancora impegnato nelle trattative per definire l’addio al club. Niente soluzioni temporanee, quindi, con la Fiorentina che guarda anche al ruolo di direttore sportivo: il nome caldo sarebbe quello di Gianluca Petrachi.

Nei prossimi giorni sarà interessante seguire gli sviluppi, ma questo è il quadro che si potrebbe delineare per il futuro viola: la Fiorentina punta su Vanoli per la panchina e su Petrachi per la gestione sportiva.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio