Lady Radio: “La Fiorentina vuole Vanoli come prossimo allenatore e Petrachi come direttore sportivo”

Secondo quanto riportato da Lady Radio, la società viola, infatti, sarebbe intenzionata a accelerare i tempi per portare subito Vanoli sulla panchina.

Vanoli, ex tecnico del Torino, sarebbe il candidato principale a sostituire Stefano Pioli, ancora impegnato nelle trattative per definire l’addio al club. Niente soluzioni temporanee, quindi, con la Fiorentina che guarda anche al ruolo di direttore sportivo: il nome caldo sarebbe quello di Gianluca Petrachi.

Nei prossimi giorni sarà interessante seguire gli sviluppi, ma questo è il quadro che si potrebbe delineare per il futuro viola: la Fiorentina punta su Vanoli per la panchina e su Petrachi per la gestione sportiva.