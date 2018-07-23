Lady Ceccherini: "La Fiorentina? Ho pianto di gioia quando Federico mi ha dato la notizia"

Carola Neri, fidanzata del nuovo difensore viola Federico Ceccherini, ha rilasciato un’intervista disponibile sulle pagine dell’edizione odierna de La Nazione: “Da toscana sono stata già a Firenze e l...

Carola Neri, fidanzata del nuovo difensore viola Federico Ceccherini, ha rilasciato un’intervista disponibile sulle pagine dell’edizione odierna de La Nazione: “Da toscana sono stata già a Firenze e la conosco ma solo in modo superficiale, così ora avrò modo di scoprirla. Ho già fissato un paio di appuntamenti per scegliere casa e mi piacerebbe in centro o sui lungarni, per vivere meglio la città, ma che sia anche in una posizione tranquilla e comoda per Federico. Sono tanto felice. Federico mi ha dato la notizia per telefono e sono scoppiata a piangere di gioia perché è quello che volevamo”.