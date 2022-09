L’addio di Balotelli fa bene a Montella: il suo Antalyaspor guida la Super Lig turca

Che vi sia una correlazione diretta o meno non è di certo dimostrabile, eppure il rendimento dell’Antalyaspor di Vincenzo Montella è letteralmente decollato dopo l’addio di Balotelli, che ha firmato con il Sion. La squadra dell’ex allenatore viola e centravanti della Roma è prima in classifica, sebbene a parimerito con il Galatasaray di Torreia, seguita dal Basaksheir, ”tristemente” nota ai colori viola in quanto resasi protagonista della disfatta di Italiano e i suoi nell’ultimo turno di Conference League, che però ha anche una partita in più da disputare.

PER BUCCIANTINI LA FIORENTINA MERITAVA DI PERDERE SOLO IN TURCHIA E CON L’UDINESE