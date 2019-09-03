L'acquisto più caro della nuova proprietà è Pedro. Acquisto da 13 mln+bonus. Manca il grande colpo

Come scrive nelle sue pagine Il Corriere Fiorentino, Pedro è l'acquisto più caro della nuova proprietà. I viola l'hanno preso dalla Fluminense per 13 milioni + bonus. Poi 10 milioni sono stati spesi p...

Come scrive nelle sue pagine Il Corriere Fiorentino, Pedro è l'acquisto più caro della nuova proprietà. I viola l'hanno preso dalla Fluminense per 13 milioni + bonus. Poi 10 milioni sono stati spesi per Pulgar, 2 per Terzic ed 1 per il Boa. Le altre operazioni invece sono sulla base di prestiti, con obbligo quello di Lirola, con il riscatto quello di Badelj. A costo zero sono arrivati Ribery, Caceres e Dalbert. Non è stato sparato però il grande colpo da 30 milioni perchè la viola ha incassato i no per De Paul, Politano, Berardi, Tonali e Raphinha.