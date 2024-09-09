Lacour (dg Reims): "Ricevuto molte offerte per i nostri giocatori. Abbiamo scelto di cedere Richardson"

Il direttore generale dello Stade de Reims è tornato a parlare della finestra di mercato estiva, che ha portato Richardson a Firenze

Mathieu Lacour, direttore generale dello Stade de Reims, in un'intervista rilasciata a francebleu.fr, ha parlato dei giocatori in uscita durante il mercato estivo, tra cui anche Amir Richardson, arrivato poi a Firenze. Queste le sue parole:

"Nel mercato estivo sono stati richiesti quasi tutti i nostri giocatori, sapendo che noi avremmo chiuso le porte. I club di fronte a noi sanno che quando abbiamo una posizione ferma con il Presidente, è piuttosto chiara. Abbiamo beneficiato di questa reputazione, che ci ha permesso di non creare problemi e di andare in Giappone in ritiro. Erano indisponibili solo i due giocatori che erano in uscita, ovvero Kamory Doumbia e Amir Richardson".

Sono 6 anni che Kean è in Nazionale, adesso deve provare a conquistarsi un ruolo da protagonista

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