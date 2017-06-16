L'ACF Women's è un modello da seguire, e la Juve affretta i tempi per sfidarla subito con un piccolo escamotage...

La doppietta appena messa a segno fa della Fiorentina Women's l'emblema del calcio femminile italiano, tanto che qualcuno sembra già intenzionato a copiare il modello...

Le ragazze della Fiorentina Women's hanno appena conquistato il secondo titolo della loro stagione, infatti dopo aver stradominato il campionato è arrivata anche la vittoria in Coppa Italia contro il Brescia, diventando così l'emblema del movimento calcistico femminile italiano. Un modello quello sviluppato a Firenze che ha già dimostrato di essere sostenibile e vincente, tanto che anche altre società piuttosto blasonate sembrano intenzionate a seguire.

Un nome su tutti? La Juventus. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it sembra infatti che i bianconeri si stiano adoperando per allestire una formazione femminile capace di affrontare ad armi pari quella viola, al fine di strappargli lo scettro di regina del campionato. A tal proposito la nuova Juventus femminile dovrebbe iniziare la sua avventura immediatamente dalla massima serie e questo sarebbe reso possibile attraverso un piccolo escamotage.

Si vocifera infatti di una una possibile operazione tramite la quale i bianconeri andrebbero a rilevare il titolo del Cuneo, ultima squadra piemontese rimasta in Serie A dopo la retrocessione del Luserna e con cui era già stato avviato un rapporto di collaborazione nel rispetto della normativa federale che impone alle squadre militanti in Serie A e B il tesseramento annuale di 20 giovani calciatrici under 12 al fine di formare i vivai. In attesa di ulteriori sviluppi la sfida è già lanciata e Fiorentina-Juventus, oltre ad infiammare le sfide di calcio maschile, accenderà anche il campionato femminile.

Gianmarco Biagioni