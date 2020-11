Labaroviola.com annuncia la collaborazione con Fan Rating, prima App al mondo che premia i tifosi!

Grande novità per tutti i tifosi viola, Labaroviola.com entra in collaborazione con Fan Rating, la prima App al mondo che premia i tifosi per le loro opinioni. Quest’applicazione ha scelto noi per l’informazione sulla Fiorentina! Si parte… “Tifa, vota, vinci!”

Come si vince ed in che modo ti premia? Vota le prestazioni dei tuoi giocatori ad ogni gara, guadagna ed accumula punti per ogni voto che si avvicina a quello della media dei tifosi (Fan Winner) e con la pagella degli esperti dei volti noti del tuo club del cuore (Pro Winner) un apposito algoritmo calcola poi il vincitore del Buono Amazon del valore di 10€. E se acquisti Golden Balls? Hai più possibilità di vincere! Ogni martedì alle ore 13:00 partecipando al Quiz puoi vincere fantastici premi! Due saranno i vincitori a settimana che si aggiudicheranno Buoni Amazon. Inoltre è a disposizione “l’Angolo dello Sfottò” e la possibilità di creare una “Lega” con i propri amici.

“Il progetto di Fan Rating è stato rilasciato per la prima volta quest’anno a gennaio – ha detto il CEO Emanuele Bucci -, comprendeva solo Napoli, Juventus, Inter, Roma. La pandemia che ha bloccato la Serie A ovviamente si è riversata anche su di noi, abbiamo ripreso il percorso a fine giugno, ed ora sta proseguendo con tutte le sue evoluzioni. L’obiettivo è quello di diventare un vero osservatore dell’opinione del tifoso interpretando in maniera numerica sotto forma di dati precisi cercando di portare questa opinione molto forte alle più alte sfere editoriali in modo da creare tramite la piattaforma che è uno strumento di raccolta, una componente editoriale che si chiama “la casa dei tifosi” la quale possa portare l’opinione dei supporter a contatto con i grandi esperti”.

“Il nostro punto di forza – ha aggiunto – è sicuramente il gamification, dare la possibilità all’utente una volta che si iscrive di selezionare la propria squadra preferita e di votare le prestazioni ad ogni partita partecipando ad un concorso che dura tutto l’anno, si possono guadagnare punti per una classifica. L’impatto è immediato perchè tramite il voto l’utente può vincere un buono Amazon. Un altro punto di forza è dare un rapporto diretto con l’opinione di tanti esperti come per la Fiorentina essi sono Radio Bruno, al progetto partecipa David Guetta. Viene offerta la possibilità di essere sempre aggiornati e di poter confrontare la propria opinione con quella degli esperti, guadagnando così punti”.

“La scelta delle testate è legata al nostro obiettivo – ha concluso -, strumento che processa l’opinione dei tifosi per fungere da megafono. Scegliamo testate che riescono a raccogliere la vera opinione dei supporter e che sono legate alla vera tifoseria. Cerchiamo di passare il meno possibile dai grandi canali ufficiali proprio per andare a prendere quel tifoso che si sente poco ascoltato, appunto per cercare di farli partecipare alla nostra rete, produrre un contenuto sempre più interessante. Le testate che scegliamo sono anche multimediatiche, hanno una buona presenza sui social. Puntiamo ad una forte presenza come quella mediante la radio ed i podcast, soprattutto essi sono molto apprezzati. Quest’ultimo è uno strumento che sta avendo molta diffusione, come Radio Bianconera, Radio Rossonera ed il Pentasport di Radio Bruno. Diamo rilievo anche alle presenze sul grande schermo come con Tuttomercatoweb”.

Clicca qui per scaricare l’App e… sali a bordo!