La vera Fiorentina sembra evaporata, adesso serve una scintilla d’orgoglio. Le ambizioni di dicembre sono lontane 

Il mercato, la gestione tattica delle ultime partite, l’assenza di risultati positivi, hanno combinato un gorgo nel quale, la squadra sembra essersi fatta trascinare in modo pericoloso. Le emozioni e le ambizioni di dicembre sono già lontane anni luce e serve e servirà una scossa per ricompattare tutte le componenti del progetto viola, prima che le prossime settimane si portino via anche quelle possibilità di riscatto che la Fiorentina ha davanti. E che deve cavalcare. Biraghi ha alzato il sipario su una situazione che racconta di un atteggiamento e di una motivazione psicologica troppo opprimente per continuare a far finta di nulla. La squadra che appena qualche tempo fa sognava il piazzamento Champions sembra evaporata ed è obbligatorio capirne le ragioni. Qualsiasi esse siano. E farlo in modo diretto. «La figura vergognosa» (per dirla ancora con il capitano viola), fatta a Lecce deve in qualche modo risvegliare tutti (ma proprio tutti) e diventare la scintilla dell’orgoglio per ripartire. Per rialzarsi. Lo riporta La Nazione.

LEGGI ANCHE, IL DECLINO VIOLA