La strana storia di Gianluca Mancini, da scarto viola a obiettivo di mercato della Juventus
Novità per il mercato della Juventus. I bianconeri, secondo quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, starebbero monitorando Gianluca Mancini.Ventidue anni, prodotto del settore giovanile della Fior...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 16:38
Novità per il mercato della Juventus. I bianconeri, secondo quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, starebbero monitorando Gianluca Mancini.
Ventidue anni, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, è una delle belle rivelazioni della stagione dell'Atalanta e ha guadagnato in questa annata anche la Nazionale di Roberto Mancini.