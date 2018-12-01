La strana storia di Gianluca Mancini, da scarto viola a obiettivo di mercato della Juventus

Novità per il mercato della Juventus. I bianconeri, secondo quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, starebbero monitorando Gianluca Mancini.Ventidue anni, prodotto del settore giovanile della Fior...

Novità per il mercato della Juventus. I bianconeri, secondo quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, starebbero monitorando Gianluca Mancini.

Ventidue anni, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, è una delle belle rivelazioni della stagione dell'Atalanta e ha guadagnato in questa annata anche la Nazionale di Roberto Mancini.