La statistica assurda di Kean: in 90 minuti più tiri tentati che passaggi riusciti. Troppo egoista

La Fiorentina ha perso a Parma e sprofonda ancora più velocemente verso le Serie B. Una prestazione deludente per l’ennesima volta su tutti i fronti. Imbarazzante è stata anche la prestazione di Moise Kean, il calciatore di gran lunga più pagato in rosa.

Kean è stato per 90 minuti avulso dal gioco, sprecone, disattento e troppo egoista. C’è un dato che certifica il poco altruismo del numero 20 viola. Kean in 90 minuti ha fatto più tiri in porta (6) che passaggi riusciti (5). Clamorosa la mancata assistenza a Piccoli completamente solo davanti al portiere. Kean invece ha preferito sparacchiare un tiro in curva.

Ma la prestazione di Kean è stata deludente sotto tutti i punti di vista. 26 palloni toccati, 11 palloni persi e 2 duelli vinti su 7. Su 4 dribbling tentati solo 1 volta è riuscito a saltare l’avversario. Su 6 tiri tentati solo 1 ha preso la porta, il resto tiri fuori o bloccati perché spesso tentati in situazioni impossibili. Siamo ultimi non è il momento di fare il protagonista