La Stampa, Vlahovic, la Juve vuole bloccarlo sul campo e sul mercato. Commisso spara 70 milioni

Domani all’Allianz Stadium arriva la Fiorentina e Allegri studia le mosse della sua Juventus per fermare Dusan Vlahovic, il bomber che i bianconeri vogliono bloccare prima sul campo e poi sul mercato. Il serbo nel 2021 infatti è il miglior marcatore della Serie A con 25 gol e fa gola a molte, ma Commisso chiede più di 70 milioni di euro per cederlo, anche se non rinnoverà il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Lo scrive La Stampa.

LEGGI ANCHE, BUCCHIONI ANNUNCIA: “DERBY FIORENTINA-MILAN PER ALVAREZ. A FIRENZE ARRIVA MAYORAL A GENNAIO”