La Stampa, Torino a caccia di un rinforzo in attacco per il post-Zapata: c'è anche Kouamé

A un mese e mezzo dall'inizio del mercato, iniziano i primi rumors legati ai calciatori della Fiorentina. Secondo La Stampa, il Torino avrebbe messo nel mirino Christian Kouamè. L'ivoriano fin qui ha...

A un mese e mezzo dall'inizio del mercato, iniziano i primi rumors legati ai calciatori della Fiorentina. Secondo La Stampa, il Torino avrebbe messo nel mirino Christian Kouamè. L'ivoriano fin qui ha collezionato 16 presenze in stagione (di cui 9 da titolare) ma è ancora a secco di gol. Va però ricordato che solo poche settimane fa è stato siglato un rinnovo di contratto fino al 2027, sarebbe strano che arrivasse la separazione a stretto giro di posta. Dopo l'infortunio di Zapata, serve un rinforzo in attacco per Vanoli e l'ipotesi più probabile porta a Joaquin Correa, in uscita dall'Inter. Tra le alternative vagliate dal club ci sarebbero l'ex Bologna Barrow (oggi in Arabia), il Cholito Simeone (definito però difficile) e appunto Kouamè.

FERRARI: “KEAN ERA FIN DA SUBITO CONVINTO CHE LA FIORENTINA FOSSE IL POSTO GIUSTO PER RITROVARE LE SUE QUALITÀ”

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