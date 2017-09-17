La Stampa: Pezzella decide la sfida dell'equilibrio, fuochi d'artificio nella ripresa

Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina che batte il Bologna e lo scavalca in classifica

Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina che batte il Bologna e lo scavalca in classifica. I fuochi d’artificio della sfida sono stati tutti nel secondo tempo: gran gol di Federico Chiesa (6’) con uno splendido destro a giro, immediata replica di Rodrigo Palacio (7’), lanciato da Taider, che ha fulminato Sportiello con un gran tiro, e gol partita realizzato di testa da Herman Pezzella (24’) per festeggiare alla grande la sua prima convocazione in Nazionale, racconta La Stampa. Nel finale un colpo di testa di Palacio è stato respinto da un palo e così per la squadra di Donadoni è arrivata la seconda sconfitta consecutiva.