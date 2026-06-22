La Stampa: "La Fiorentina ha rifiutato l'offerta del Torino da 5 milioni per Fortini. Proseguono i contatti"

L'operazione potrebbe sbloccarsi prima del raduno del 10 luglio. Ai granata piace anche Amatucci

Il Torino e la Fiorentina stanno riallacciando i rapporti dopo l'operazione che ha portato Cristiano Biraghi in granata. Il club di Urbano Cairo ha messo nel mirino diversi giovani viola e i primi nomi sul tavolo sono quelli di Niccolò Fortini, Lorenzo Amatucci e Pietro Comuzzo.

Per Fortini, terzino classe 2006 reduce da una buona stagione, il Torino ha già avviato una trattativa con la Fiorentina. I granata hanno offerto circa 5 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente, ma i contatti proseguono e l'operazione potrebbe sbloccarsi prima del raduno del 10 luglio. Interesse concreto anche per Amatucci, centrocampista del 2004 rientrato dal prestito al Las Palmas e molto apprezzato dal direttore sportivo granata Petrachi.