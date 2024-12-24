La Stampa: “Beltran può lasciare la Fiorentina in prestito secco. C’è il Torino di Vanoli”

Per Palladino, Beltran non sembra essere un punto fermo

Lucas Beltran sta cercando di ritagliarsi il suo spazio nella Fiorentina di Palladino, nonostante prestazioni altalenanti. Ma l'argentino è osservato da molti club e a gennaio potrebbe arrivare un'offerta alle porte del Viola Park. Il Torino di Vanoli starebbe seguendo Beltran da molto tempo, consapevole però del fatto che la trattativa è tutt'altro che semplice. Non è un punto fermo di Raffaele Palladino, ma la Fiorentina l'ha pagato poco più di 20 milioni e ascolterebbe solo offerte di prestito secco.

Per il Torino sarebbero più semplici piste come quelle che portano a Kouamè o a Ikonè, ma Vanoli non predilige gli esterni nel suo modulo. Per questo motivo Beltranrimane il primo obiettivo, nell'attesa di capire se l'interesse per l'attaccante si trasformi in qualcosa di concreto. Lo scrive La Stampa.

https://www.labaroviola.com/palladino-bove-e-un-pezzo-di-cuore-kayode-fara-bene-gudmundsson-a-volte-serve-anche-rifiatare/282021/