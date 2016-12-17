La squadra a Roma già in serata. Saranno circa 250 i tifosi viola all’Olimpico

Gli impegni ravvicinati impongono il ritiro e per questo la Fiorentina fa uno strappo alla regola

La Fiorentina fa uno strappo alla regola e, contrariamente a quanto avvenuto per altre trasferte come quelle di Milano e Bologna, raggiungerà la Capitale già nella giornata di oggi. Ritiri quasi forzati quindi ma non certo per ragioni punitive, bensì perché sono i fitti impegni ravvicinati (4 partite nell’arco di 10 giorni) ad imporlo. Per quanto riguarda i tifosi viola che invece dovrebbero raggiungere lo stadio “Olimpico” per la partita di domani sera, le prime stime parlano di una rappresentanza di circa 250 supporters della Fiorentina.