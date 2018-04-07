Contro la Spal tornano i Della Valle. Dirigenti, tecnico e squadra: si decide il futuro...

Cresce l’attesa per la prossima settimana, quella che vedrò la Fiorentina affrontare la Spal al Franchi. Viene data per certa, al momento, la presenza dei fratelli Della Valle che dopo i viaggi di lav...

Cresce l’attesa per la prossima settimana, quella che vedrò la Fiorentina affrontare la Spal al Franchi. Viene data per certa, al momento, la presenza dei fratelli Della Valle che dopo i viaggi di lavoro hanno dato il segnale di rientro a Firenze. Dove, sempre secondo le voci che arrivano dall’interno della Fiorentina, potrebbero dare un appuntamento per spiegare le loro decisioni sul futuro della squadra. Si vocifera di una sorta di conferma generale degli uomini più importanti del gruppo, partendo anche da Chiesa almeno per un anno, del tecnico Pioli e dello stesso Corvino che è stato protagonista, dal punto di vista economico, dell’azzeramento del debito e della riduzione oltre il cinquanta per cento delle uscite.