La sosta rilancia Pedro Gonçalves: "Pote" scalpita per una maglia da titolare in Genoa-Fiorentina

Nel 4-2-3-1 Gonçalves può essere impiegato come trequartista centrale dietro la punta

Sosta “benedetta” per la Fiorentina? La risposta arriverà dal campo, oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 15, quando i viola scenderanno in campo a Marassi contro il Genoa. Riprendere il campionato dopo una pausa così lunga non è mai semplice, a prescindere dalla caratura dell’avversario.

Pedro Gonçalves apparso ancora indietro sul piano atletico nelle prime cinque giornate di Serie A, potrebbe trasformarsi in un’arma importante per la Fiorentina. Qualità tecniche, visione di gioco ed un piede vellutato, sono queste le caratteristiche che fanno di “Pote” un calciatore forte. D’altronde, con la rete segnata in Coppa Italia, ha dimostrato che cosa è in grado di fare.

La pausa ci restituisce un Gonçalves più pronto e competitivo, poiché essa gli ha permesso di azzerare il gap fisico presente tra sé ed i suoi compagni. Il progresso è stato confermato dalle parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Vanoli: «Aveva bisogno di queste tre settimane, abbiamo lavorato sodo e si vede che è una persona cambiata. Ho la fortuna che posso scegliere domani, siamo 19 giocatori e possono essere 19 giocatori titolari. Con 5 cambi sono tutti titolari anche chi entra dopo».

Parole quelle del tecnico varesino che alimentano la possibilità di vedere il portoghese in campo dal primo minuto. Gonçalves si candida dunque per una maglia da titolare contro il Genoa di De Rossi. La pesante assenza di Arthur Atta, alle prese con un fastidioso infortunio, potrebbe spingere l’allenatore gigliato a modificare l’assetto della squadra ed a puntare sul 4-2-3-1. L’ex Sporting Lisbona potrebbe agire da trequartista centrale, tra Mastantuono e Njie, alle spalle dell’unica punta, ruolo per il quale pare essere favorito Pellegrino. La sosta potrebbe dunque avere dato nuovi spunti, nuove soluzioni tattiche a Vanoli. Ora però è tempo di passare la parola al campo.