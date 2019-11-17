La Società aspetta il ritorno dei nazionali per il confronto post disfatta di Cagliari
Al ritorno di tutti i nazionali ci sarà il tanto atteso confronto Società-squadra.
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 12:36
La Gazzetta dello Sport di oggi oltre a parlare dell'amichevole di ieri, vinta nettamente dalla Fiorentina contro la Virtus Entella e delle possibili variazioni tattiche provate, si sofferma brevemente anche sul confronto Società-squadra, post disfatta di Cagliari, rinviato per la partenza di tutti i nazionali. Ma quando saranno tornati verrà spiegato loro che non si vorrà più vedere una compagine così vuota, sia dal punto vista fisico, che da quello psicologico.