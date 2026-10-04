"La sfida di Marassi di sabato è uno scontro salvezza, sono due squadre che hanno faticato tanto"

L'ex direttore ligure ha detto il suo pensiero sulla sfida di sabato

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex direttore sportivo del Genoa Mario Donatelli ha offerto il proprio punto di vista sulle principali vicende del mondo viola, proiettandosi in particolar modo verso la sfida di sabato tra i gigliati e il Grifone.

“Vanoli meritava la permanenza”

Questo il suo pensiero: “Con tutto il rispetto per Grosso, la passata stagione Vanoli si era reso protagonista di un'ottima annata, riuscendo a raddrizzare la situazione: la riconferma sarebbe stata un premio meritato. Con ogni probabilità Paratici aveva in testa un'idea di gioco differente e, conoscendo a fondo Grosso, ha preferito virare su di lui. La rosa è stata ampiamente rinnovata e i tanti giovani inseriti necessitano del giusto tempo per integrarsi”.

“Sarà uno scontro diretto per non retrocedere”

Sulla partita in programma a Marassi: “La sfida contro il Genoa può essere considerata a tutti gli effetti una gara chiave per la salvezza, dato che ambedue le formazioni hanno raccolto un bottino risicato di punti finora. Inoltre, il campo di Genova è storicamente ostico: un eventuale passo falso a Marassi rischia di pesare parecchio sull'ambiente”.