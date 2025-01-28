La sentenza del Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Adli e Palladino

Il Giudice Sportivo emette le sanzioni dopo il 22° turno: espulsioni per Adli, Palladino e Baroni nel match contro la Lazio

Al termine del 22° turno di campionato, il Giudice Sportivo ha emesso la sua sentenza riguardo ai provvedimenti disciplinari presi dopo il match contro la Lazio. Nella partita disputata all'Olimpico, sono state comminate ben tre espulsioni: la prima è quella di Yacine Adli, punito con una doppia ammonizione per "comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara". A seguire, le espulsioni dei due allenatori, Raffaele Palladino e Marco Baroni, che sono stati squalificati per una giornata di campionato.

Inizia l’avventura alla Fiorentina di Pablo Marí: è arrivato al Viola Park. Primo incontro con Palladino

https://www.labaroviola.com/inizia-lavventura-alla-fiorentina-di-pablo-mari-e-arrivato-al-viola-park-primo-incontro-con-palladino/286543/