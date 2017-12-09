La Sampdoria non sa più vincere, contro il Cagliari si fa rimontare due gol, in Sardegna è 2-2

È terminato 2-2 il match Cagliari-Sampdoria alla Sardegna Arena.Secondo tempoNella ripresa, quando la Sampdoria sembrava essere padrona del campo, un erroraccio di Viviano costa caro. Una sua risposta...

È terminato 2-2 il match Cagliari-Sampdoria alla Sardegna Arena.

Secondo tempo

Nella ripresa, quando la Sampdoria sembrava essere padrona del campo, un erroraccio di Viviano costa caro. Una sua risposta viene quasi involontariamente respinta da Fariascon il fianco e finisce in rete.

A quel punto, in un minuto di blackout doriano, Pavoletti riesce a pareggiare. La battaglia si sfilaccia e la Sampdoria non riesce a rialzarsi. Deve tornare a casa con un solo punto è una grande occasione sprecata per tornare a vincere in trasferta.

Primo tempo

La Sampdoria lascia sfogare il Cagliari per 10 minuti e poi sale in cattedra conquistando il campo. Quagliarella - doppietta - è implacabile nel punire i sardi, che presto perdono la concentrazione e il controllo del campo. Nel finale del primo tempo la Sampdoria sfiora persino il terzo gol; 2 a 0 e si va all’intervallo.

Il secolo XIX